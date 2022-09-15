В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. Как она проходит в Бресте?

Новости Беларуси. Эксперты пророчат европейцам холодные времена. Цены на энергоносители отразятся на показателях термометров в квартирах и домах уже этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси уже завершают подготовку к отопительному сезону. Новые котельные, переход на местные виды топлива и комплексная замена теплосетей. На примере областного центра: как сделать так, чтобы город и жители были в тепле? А еще, когда древесная щепа под санкциями соседей, найдем ли ей применение у себя? Тело держать в тепле, а голову – в холоде. В здравом холоде – репортаж нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Древесная щепа, впрочем, как и топливные пеллеты – экспортный товар номер один в государства на западных рубежах. Но, кажется, это уже день вчерашний. Соседи решили отморозить уши назло большому папе из-за океана. А потому щепу пускаем в дело у себя. Новая котельная в Бресте на местных видах топлива уже стала самой мощной в городе. Обогреет порядка 50 девятиэтажных многоквартирных домов. Котельную возвели под строящийся новый микрорайон города.

Нелли Григорчук, начальник производственно-технического отдела Брестского котельного хозяйства:

Большинство это, конечно, экономическая составляющая. Стоимость топлива по сравнению с природным газом, она гораздо ниже. Котельная возводилась порядка восьми месяцев. Она еще не введена в эксплуатацию. Сейчас завершающий этап. Аналоги по Брестской области есть, но эта самая крупная.

Принцип котельной прост, как у большого самовара. Циркуляция горячей воды обеспечивает тепло. Весь процесс под контролем всего одного человека – диспетчера. Аналогичные котельные появились в 2022 году в Ляховичах и Барановичах. Использование местных видов топлива позволяет снизить зависимость от газа и повысить рентабельность. Здесь себестоимость одной килокалории на 20 % меньше. В Брестской области свое сырье используют до 40 % котельных.

Сергей Ананьев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства:

Объемы значительные. Средства для этого привлекаются из разных источников и немалые. Помимо того, что нужно построить и заменить, нужно еще и заготовить топливо. Для примера, на 1 октября нам надо заготовить 215 тысяч кубических метров древесного топлива. На сегодня на складах 236 тысяч. Мы уже немного превысили эту планку. Паспорта готовности уже получили все котельные. Завершаются работы и по замене теплосетей. Из 300 километров артерий Бреста обновили уже две трети, а по области – 87 % от общего числа.