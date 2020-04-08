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Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

08 апреля 2020 17:57
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Новости Беларуси. Ответственность если и не за себя, то за своих близких и за окружение. Главврач 1-й больницы во время стрима 8 апреля из правого кармана пиджака достал антисептик, а из левого – маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И при этом прокомментировал, что же такое самосознательность.

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача-1

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача-3

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Я бы так сказал, может, кто-то и обидится: если человек хам по натуре, то объяснить ему о том, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, очень сложно. Потому что сейчас, когда мы видим, что подавляющее большинство людей ходят в масках, пользуются антисептиками, мы видим, что в магазинах часть людей ходят в перчатках для того, чтобы не соприкасаться, когда медики на каждом углу, и в сети интернет, и везде говорят о том, что передача вируса идет именно контактным путем, воздушно-капельным путем.

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача-6

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Шевцов # Владимир Караник # Кристина Федорович # Фотофакт

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