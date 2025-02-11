Конституционный суд Румынии признал досрочную отставку президента

Временно исполнять обязанности главы государства будет спикер сената – Илие Боложан. Формально срок действия полномочий Йоханниса истек еще 21 декабря 2024 года. Но в связи с аннулированием Конституционным судом итогов ноябрьских выборов он продолжил исполнять обязанности. Тогда в стране вспыхнули протесты, а оппозиция обвиняла Йоханниса в незаконном удерживании власти – ему грозил импичмент. Но, анонсируя свою отставку, румынский лидер, не пользующийся популярностью в своей стране, заявил, что его решение якобы связано с заботой о государстве. По словам Йоханниса, он решил не дать стране стать «посмешищем» в глазах мировой общественности. Новые выборы президента запланированы на 4 мая. И пока ясно только одно, что в ближайшее время Румынию не ждет политическая стабильность.