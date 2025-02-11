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Конституционный суд Румынии признал досрочную отставку президента

11 февраля 2025 19:46
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Внутриполитический кризис в Румынии достиг новой точки напряжения – действующий глава государства Клаус Йоханнис объявил о досрочном сложении полномочий. Конституционный суд страны признал отставку и констатировал, что должность президента Румынии становится вакантной с 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд Румынии признал досрочную отставку президента-2

Временно исполнять обязанности главы государства будет спикер сената – Илие Боложан. Формально срок действия полномочий Йоханниса истек еще 21 декабря 2024 года. Но в связи с аннулированием Конституционным судом итогов ноябрьских выборов он продолжил исполнять обязанности. Тогда в стране вспыхнули протесты, а оппозиция обвиняла Йоханниса в незаконном удерживании власти – ему грозил импичмент. Но, анонсируя свою отставку, румынский лидер, не пользующийся популярностью в своей стране, заявил, что его решение якобы связано с заботой о государстве. По словам Йоханниса, он решил не дать стране стать «посмешищем» в глазах мировой общественности. Новые выборы президента запланированы на 4 мая. И пока ясно только одно, что в ближайшее время Румынию не ждет политическая стабильность.

# Международная политика

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