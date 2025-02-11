Придыбайло о выборах-2025: народ шёл голосовать за спокойствие, за стабильность, за мир

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Все было празднично, народ шел на выборы. Безумно высокая явка. Я так понимаю, одна из самых высоких явок вообще за всю историю. Но не самая высокая. А вот проценты за Александра Лукашенко самые большие за всю историю выборов Республики Беларусь, выборов Президента. И это говорит о многом. Конечно, народ шел голосовать за спокойствие, за стабильность, за мир. Это очень важно. Мы можем быть свидетелями этого получения политического образования народа, потому что 2020 год стал таким экзаменом, который, скажем так, на троечку только сдали, потому что все-таки большое количество людей повелись на провокации, повелись на вбросы, повелись на эти призывы западных структур. Потом пять лет (ну, четыре с половиной года, если уж считать совсем по частям), люди, конечно, получили в сжатые сроки очень мощное, очень правильное политическое образование. Люди стали политически образованными. Конечно, политизация общества – это можно вечно спорить, хорошо или не очень, но люди, по крайней мере, стали разбираться.

В Беларуси нет статуса иноагента, но люди стали понимать, что есть какие-то структуры, которые финансируются из-за рубежа и делают вид, что они белорусские. Люди это стали понимать. Люди стали понимать, чего стоит на самом деле мир, стабильность, понятие завтрашнего дня, никаких там перемен. Вот я люблю смотреть TikTok. Буквально перед эфиром попалось видео, где один бывший юморист (такой, со шрамом на лице) рассказывает: ой, какой была бы Беларусь без России. Показывает нейросетью сгенерированные какие-то мифологические картинки. Да, на самом деле многие люди стали понимать, что эти проекты, они все не про них, они все вообще не про правду, они все про то, как добраться к кормушке, как сместить власть и так далее. Поэтому выборы прошли очень спокойно, очень уверенно.