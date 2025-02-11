Алексей Талай встретился со столичными кадетами

Белорусы всех поколений чтят память о подвиге своих предков и гордятся ими. Красноречивее слов об этом говорят дела. В столичном кадетском училище Алексею Талаю передали монеты для Всенародного проекта «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут частью третьего памятника, который установят в 2025 году в Москве в честь Великой Победы советского народа над коричневой чумой.

Идея создания монументов возникла в 2021 году. Тогда же были определены три точки союзного пространства для их установки – город-герой Минск, город-герой Москва и Брестская крепость-герой. Первый памятный знак открыли в минском парке Победы в 2022 году. В создании второй скульптуры объединились более 500 тысяч семей Беларуси и России, подключились также соотечественники за рубежом. Его установили в Брестской крепости в честь 80-летия освобождения Беларуси.

Алексей Талай, общественный деятель:

«Живая память благодарных поколений» – это проект, который охватил миллионы сердец. Полмиллиона советских монет попало в сплав памятника, который был установлен в прошлом году в Брестской крепости-герой. Мы получили приветственный адрес от Президента. И вот в этом году, в год 80-летия Великой Победы мы всенародно установим третий памятник на Поклонной горе в Москве. Тем самым отметим этот великий праздник.

После торжественной передачи монет Алексей Талай поделился с кадетами своей историей, рассказал о важности силы духа и любви к Родине.