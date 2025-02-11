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В Минске капитально отремонтируют почти 200 жилых домов в 2025-м

11 февраля 2025 17:47
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В 2025 году в Минске капитально отремонтируют почти две сотни жилых домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске капитально отремонтируют почти 200 жилых домов в 2025-м-2

Сейчас акцент на обновление многоэтажек постсоветской застройки. Так, в Московском районе на улице Рафиева идут строительные работы по модернизации инфраструктуры. Чтобы подарить домам вторую жизнь, меняют инженерные системы, крышу, усиливают конструкции. Появляются яркие краски, новые фасады. В среднем капремонт длится до 8 месяцев.

В Минске капитально отремонтируют почти 200 жилых домов в 2025-м-4

Артем Авсеенко, директор ЖКХ № 1 Московского района:
Капитальный ремонт будет проходить в границах таких улиц, как Рафиева, Розы Люксембург, Коржа, Фабрициуса. Основные показатели – это срок службы не менее 25 лет, а также его технические характеристики и состояние, по которому эксплуатирующая организация совместно с ЖКХ районов проводит осенне-весеннее обследование. На основании этого мы даем заявки в администрацию района о включении домов в перспективную программу.

В период проведения капремонта акцент сделан также на благоустройство и наведение порядка во дворах. Создают безбарьерную среду и меняют бетонную плитку. Ведутся работы по ремонту отмосток, пешеходных дорожек и восстановлению газона.

# Год благоустройства

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