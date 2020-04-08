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Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус

08 апреля 2020 17:42
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Новости Беларуси. 8 апреля Владимир Караник ответил на как никогда актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И самый первый: правда ли, что российских строителей БелАЭС госпитализировали с коронавирусом?

Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции

Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус-1

Это бригада из Нижнего Тагила. Причем вот что интересно: они приехали из самоизолированной России. И что еще более интересно: в самом Тагиле зараженных нет.

Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы. Проводится их углубленное обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело: это носительство, это действительно раннее проявление болезни? Ну и уточняющая лабораторная диагностика.

Рискоориентированный подход, подчеркивает министр, в приоритете. И карантинный режим для прибывших на БелАЭС строителей – не исключение.

Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус-7

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Кристина Федорович # Фотофакт

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