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Ирак сообщил о благополучном возвращении на родину из Беларуси 608 человек

26 ноября 2021 09:15
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Министерство транспорта Ирака сообщило о благополучном возвращении на родину своих соотечественников, эвакуированных из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ирак сообщил о благополучном возвращении на родину из Беларуси 608 человек-1

Вечером 25 ноября и ночью самолеты «Иракских авиалиний» выполнили два гуманитарных рейса. На родину вернулись 608 человек. На ближайшее время готовятся еще два борта. Полеты планируются по маршруту Минск – Эрбиль. Подробнее читайте здесь.  

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