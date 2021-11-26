Ирак сообщил о благополучном возвращении на родину из Беларуси 608 человек

Министерство транспорта Ирака сообщило о благополучном возвращении на родину своих соотечественников, эвакуированных из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 25 ноября и ночью самолеты «Иракских авиалиний» выполнили два гуманитарных рейса. На родину вернулись 608 человек. На ближайшее время готовятся еще два борта. Полеты планируются по маршруту Минск – Эрбиль. Подробнее читайте здесь.

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