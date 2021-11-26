Новости Беларуси. Гомель отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные митинги и памятные мероприятия проходят 26 ноября во всех районах областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Новобелицком кладбище рано утром отдать дань уважения всем погибшим в Великой Отечественной войне собрались депутаты, местная власть, представители общественных организаций и трудовых коллективов. Они возложили цветы и венки к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания и троекратным залпом орудий. Здесь же прошла церемония перезахоронения останков неизвестного солдата. Красноармейца похоронили в братской могиле, где покоятся 275 человек.

Дмитрий Горемыкин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гомельского кадетского училища:

Прощупали щупами, подтвердилось, что находится этот боец в земле на глубине полтора метра. Совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны наши кадеты организовали подъем этого бойца. Отозвался на металлоискатель, потому что под сумкой у него находились патроны нераспечатанные.

Екатерина Швед, учащаяся Гомельского кадетского училища:

Для молодежи очень важно хранить память, так как солдаты отдали жизнь за нашу свободу и мир над нашей головой.