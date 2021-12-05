QR-код не так сильно востребован. Какие способы оплаты проезда в транспорте нравятся минчанам больше?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.

Екатерина Забенько, ведущая:

Сегодня у пассажира есть множество возможностей оплатить проезд и не попасть в позорную категорию «зайцев». Можно по старинке купить билетик, можно оплатить смартфоном, как угодно. Какие способы оплаты прижились сегодня лучше всего, учитывая, что в пандемийный период получил популярность бесконтактный способ оплаты?