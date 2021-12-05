QR-код не так сильно востребован. Какие способы оплаты проезда в транспорте нравятся минчанам больше?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.
Екатерина Забенько, ведущая:
Сегодня у пассажира есть множество возможностей оплатить проезд и не попасть в позорную категорию «зайцев». Можно по старинке купить билетик, можно оплатить смартфоном, как угодно. Какие способы оплаты прижились сегодня лучше всего, учитывая, что в пандемийный период получил популярность бесконтактный способ оплаты?
Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Действительно, мы развиваем разные виды оплаты проезда. Сегодня 90 % оплаты проезда с помощью карточек БСК и талончиков, только 10 % от всех видов оплаты занимают оплаты смартфоном. Причем в смартфонах существует возможность оплаты через QR-код, через Bluetooth, Wi-Fi и по геолокации. QR-код занимает всего 20 % из той суммы всех оплат при использовании смартфона. Сегодня мы развиваем свои карточки БСК, пополняем их уже через ЕРИП с помощью устройств, которые находятся на остановочных пунктах. Наверное, вы их видели на опорах. Их больше 130 штук. В перспективе мы работаем над тем, чтобы смартфоны и телефоны, которые поддерживают возможность NFC смогли точно так же пополнять карточки, не выходя из дома.
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