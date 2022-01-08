Если 12 января идёт снег, лето будет дождливым. По каким ещё приметам предсказать погоду на ближайшие месяцы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Безветренная погода и иней на деревьях 10 января – к урожайному году. Снегирь запел – к метели, рассказали в программе «Плюс-минус» .

11 января. Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит скоро будут морозы. Звезды сильно блестят зимой – к морозу. Если ночью был иней, днем снег не выпадет.

12 января. Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю. Если звезд на небе не видно – к перемене погоды. Предки также подметили, что если в этот день идет снег, то лето будет дождливым.