Если 12 января идёт снег, лето будет дождливым. По каким ещё приметам предсказать погоду на ближайшие месяцы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Безветренная погода и иней на деревьях 10 января – к урожайному году. Снегирь запел – к метели, рассказали в программе «Плюс-минус».
11 января. Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит скоро будут морозы. Звезды сильно блестят зимой – к морозу. Если ночью был иней, днем снег не выпадет.
12 января. Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю. Если звезд на небе не видно – к перемене погоды. Предки также подметили, что если в этот день идет снег, то лето будет дождливым.
Снег 13 января – к хорошему урожаю. Если иней обильно покрыл деревья – к большому урожаю зерновых. Оттепель – к теплому и дождливому лету. Предки также заметили: если в этот день восточный ветер, то щедро уродятся фрукты и ягоды, ну а если с запада подует – быть хорошим надоям и удачной рыбалке.
Если 14 января туман, то год будет урожайным. Также в старину заметили: какая погода в этот день, таким до конца будет январь.
Оттепель 14 января – на теплую, раннюю весну. А выпавший на старый Новый год снег предвещает хороший урожай.
До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января? Читайте здесь.