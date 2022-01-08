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Если 12 января идёт снег, лето будет дождливым. По каким ещё приметам предсказать погоду на ближайшие месяцы?

08 января 2022 17:19
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Безветренная погода и иней на деревьях 10 января – к урожайному году. Снегирь запел – к метели, рассказали в программе «Плюс-минус».  

11 января. Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит скоро будут морозы. Звезды сильно блестят зимой – к морозу. Если ночью был иней, днем снег не выпадет.  

12 января. Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю. Если звезд на небе не видно – к перемене погоды. Предки также подметили, что если в этот день идет снег, то лето будет дождливым.  

Если 12 января идёт снег, лето будет дождливым. По каким ещё приметам предсказать погоду на ближайшие месяцы?-1

Снег 13 января – к хорошему урожаю. Если иней обильно покрыл деревья – к большому урожаю зерновых. Оттепель – к теплому и дождливому лету. Предки также заметили: если в этот день восточный ветер, то щедро уродятся фрукты и ягоды, ну а если с запада подует – быть хорошим надоям и удачной рыбалке.  

Если 14 января туман, то год будет урожайным. Также в старину заметили: какая погода в этот день, таким до конца будет январь.  

Оттепель 14 января – на теплую, раннюю весну. А выпавший на старый Новый год снег предвещает хороший урожай.  

Если 12 января идёт снег, лето будет дождливым. По каким ещё приметам предсказать погоду на ближайшие месяцы?-4

До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января? Читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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