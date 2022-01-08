Младший брат «Славянского базара». Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад» проходит в Витебске

Новости Беларуси. Участников из 25 стран объединил Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», причем сразу в двух форматах – онлайн и офлайн. Участвуют в творческом батле более 1 000 конкурсантов. В составе жюри заслуженные и народные артисты не только Беларуси, но России и Молдовы. Сегодня, 8 января, один из самых насыщенных дней форума. В этом убедился корреспондент Виктор Пралич. Чтобы приехать в фестивальный Витебск, у творческих людей появился еще один повод – Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад». Форум уже получил негласный статус младшего брата «Славянского базара». Здесь поют, рисуют, танцуют. Всего шесть номинаций.

Денис Кравец, участник Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске» (Россия):

Стоит сказать, что самое главное – это участие, а не победа. Мы прежде всего приехали посмотреть страну, а потом уже победить в конкурсе, так сказать. Приехали мы с такими танцами, как «Гармонь» – это русский народный танец, еврейский народный танец.

Концертный зал «Витебск» стал одной большой творческой площадкой. Пока одни уже выступали на сцене, другие только прибывали и с нетерпением ждали своего выхода. Некоторые вокалисты признавались, что состав международного жюри заставлял переживать еще больше.

Карине Варданян, участница Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске» (Армения):

Думаю, что с гордостью представлю нашу страну. Волнуюсь, конечно. Я представляю песню Ани Кристи. И, наверное, есть шанс, что я выиграю.

«Арт-парад в Витебске» – это не только творческие состязания. Организаторы решили, что это еще и образовательная площадка. Сразу несколько мастер-классов от именитых хореографов, артистов, театралов. Все пользовались аншлагом. Когда еще поучиться можно будет, к примеру, у народной артистки России Надежды Крыгиной постановке голоса?

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск»:

Каждый из членов жюри, который приезжает, – это мэтры, это действительно мастодонты разных сфер деятельности. Они проводят творческие встречи, мастер-классы. И мы просим каждого участника, чтобы, приехав в Витебск на «Арт-парад», они обязательно, помимо того, что выступили и посмотрели наш город, сходили на мастер-класс. Это всегда что-то новое. Это образовательный посыл, который и будет тем зернышком «Арт-парада» фестивального Витебска в их творчестве.