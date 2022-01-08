Одна из главных транспортных артерий города. Видео крушения моста на Немиге

Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот объект на столичной улице Немига – одна из главных транспортных артерий города, ежедневно через этот мост проезжают десятки тысяч автомобилей. Но 8 января, когда на часах было около трех ночи, движение по нем прекратилось.

Обрушилась пешеходная часть моста. Оперативные службы незамедлительно выехали на место, а к утру, после оценки степени риска повторного обрушения, начали демонтаж конструкций.