До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января?

Температура воздуха в Беларуси в декабре впервые за девять лет была ниже нормы. По информации синоптиков, средняя по стране температура воздуха за первый зимний месяц составила -3,5 °С, что чуть ниже климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

К слову, отрицательная аномалия температуры воздуха отмечена по большей части территории страны, за исключением Могилевской и Гомельской областей, где отклонения были положительными. Что касается осадков, то их выпало меньше 93 % от климатической нормы.