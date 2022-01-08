До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января?

Температура воздуха в Беларуси в декабре впервые за девять лет была ниже нормы. По информации синоптиков, средняя по стране температура воздуха за первый зимний месяц составила -3,5 °С, что чуть ниже климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус».
К слову, отрицательная аномалия температуры воздуха отмечена по большей части территории страны, за исключением Могилевской и Гомельской областей, где отклонения были положительными. Что касается осадков, то их выпало меньше 93 % от климатической нормы.
Ну а какой же погоды ждать белорусам в начале нового 2022 года?
После очень теплой первой пятидневки января в Беларусь начала поступать холодная воздушная масса со Скандинавии, температурный фон снижается. В начале недели в стране сохранится зимний характер погоды. В понедельник, 10 января, местами по стране небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в пределах от -3 до -9 °С, при прояснениях до -12 °С, максимальная днем от 0 до -6 °С.
Во вторник, 11 января, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4...-11 °С, при прояснениях от -12 до -15 °С; максимальная днем до -7°С, местами до -9 °С.
В Мадриде +15°C, в Москве -9°C. О погоде в Европе на неделю с 10 по 16 января читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.