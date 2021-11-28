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Если 1 декабря погода быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Вот приметы, которые подскажут приход морозов

28 ноября 2021 18:37
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 29 ноября сильный ветер, то вплоть до Николы Зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям, рассказали в программе «Плюс-минус». Холодный день – зима тоже будет суровой. Дождь идет – к теплой зиме. Снег выпал – значит задержится до половодья.

30 ноября. Если утро выдалось морозным, в ближайшие дни заметно похолодает. Пасмурная погода указывает на то, что и зимой солнце будет редкостью. Если в этот день солнечно, то зима будет малоснежной и теплой.

Если 1 декабря погода быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Вот приметы, которые подскажут приход морозов-1

Предки отмечали: если погода в течение первого зимнего дня очень быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Теплый день обещал теплую и короткую зиму, а морозный – суровую и долгую.

2 декабря. Снег и сильный ветер, как считали в старину, к холодной и затяжной зиме. Хмурый день – к потеплению. Небо ясное – к морозам.

3 декабря. Если ночью и рано утром идет снег и ветра нет, ближайшие семь дней будут ясными. Если в этот день сильно трещат поленья в печи – к морозу. А вот если перьевые облака плывут друг за другом, приближается метель.

Если 1 декабря погода быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Вот приметы, которые подскажут приход морозов-4

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря? Читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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