Если 1 декабря погода быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Вот приметы, которые подскажут приход морозов

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 29 ноября сильный ветер, то вплоть до Николы Зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям, рассказали в программе «Плюс-минус». Холодный день – зима тоже будет суровой. Дождь идет – к теплой зиме. Снег выпал – значит задержится до половодья.
30 ноября. Если утро выдалось морозным, в ближайшие дни заметно похолодает. Пасмурная погода указывает на то, что и зимой солнце будет редкостью. Если в этот день солнечно, то зима будет малоснежной и теплой.
Предки отмечали: если погода в течение первого зимнего дня очень быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Теплый день обещал теплую и короткую зиму, а морозный – суровую и долгую.
2 декабря. Снег и сильный ветер, как считали в старину, к холодной и затяжной зиме. Хмурый день – к потеплению. Небо ясное – к морозам.
3 декабря. Если ночью и рано утром идет снег и ветра нет, ближайшие семь дней будут ясными. Если в этот день сильно трещат поленья в печи – к морозу. А вот если перьевые облака плывут друг за другом, приближается метель.
Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря? Читайте здесь.