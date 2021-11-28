Если 1 декабря погода быстро меняется, то и вся зима будет переменчивой. Вот приметы, которые подскажут приход морозов

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 29 ноября сильный ветер, то вплоть до Николы Зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям, рассказали в программе «Плюс-минус» . Холодный день – зима тоже будет суровой. Дождь идет – к теплой зиме. Снег выпал – значит задержится до половодья.

30 ноября. Если утро выдалось морозным, в ближайшие дни заметно похолодает. Пасмурная погода указывает на то, что и зимой солнце будет редкостью. Если в этот день солнечно, то зима будет малоснежной и теплой.