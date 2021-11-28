Около 160 тысяч случаев. Сколько беженцев попало в Европу через Беларусь, а сколько через Балканы?

Новости Беларуси. То, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создан искусственно, подтверждает простая арифметика. Кстати, считали сами же европейцы. По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ, общее количество незаконных пересечений европейских рубежей за 10 месяцев этого года составило 160 тысяч случаев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Больше всего выявлено по центрально-средиземноморскому маршруту через Турцию – 55 тысяч. Через западные Балканы – 48,5 тысячи. А вот на границе ЕС с Беларусью за этот период зафиксировано всего 8 тысяч. На фоне 160 тысяч – это, конечно, капля в море. Но такое ощущение, что цунами. Хотя бы по тому, как активно принялась Польша стягивать к нашей границе национальные и американские военные силы.