В основе фильма-победителя лежит реальная история. Вот какие итоги у кинофестиваля «Лістапад»

Кинокартина вышла на экраны в 2020 году и посвящена 75-летию победы во Второй мировой войне. В основе фильма лежит реальная история Зульфии Закировой, которая в одиночку, вырастив пятерых сыновей, потеряла их на войне. В 2021 году кинофестиваль «Лiстапад» проходил с 20 по 26 ноября под слоганом «Кино – симфония единства». Конкурсная программа состояла из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино «Кино молодых» и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік». Всего организаторы получили 273 заявки из 54 стран.