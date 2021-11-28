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В основе фильма-победителя лежит реальная история. Вот какие итоги у кинофестиваля «Лістапад»

28 ноября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Завершился 27-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Победителем стал фильм «Илхак» узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В основе фильма-победителя лежит реальная история. Вот какие итоги у кинофестиваля «Лістапад»-1

Кинокартина вышла на экраны в 2020 году и посвящена 75-летию победы во Второй мировой войне. В основе фильма лежит реальная история Зульфии Закировой, которая в одиночку, вырастив пятерых сыновей, потеряла их на войне. В 2021 году кинофестиваль «Лiстапад» проходил с 20 по 26 ноября под слоганом «Кино – симфония единства». Конкурсная программа состояла из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино «Кино молодых» и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік». Всего организаторы получили 273 заявки из 54 стран.  

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Джахонгир Ахмедов # Зульфия Закирова # Фотофакт

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