«Берут 2-3 килограмма». Сколько в Минске стоит картофель на рынке?

Новости Беларуси. Традиционные осенние ярмарки завершились несколько недель назад. Тогда можно было купить картошку по 90 копеек или по рублю. Сегодня такие ценники уже не найти ни в магазинах, ни на рынках. И речь не про отборную, мытую картошку. Рост цен на «второй хлеб» ощутили не только белорусы. В целом на стоимость продуктов влияет много факторов: и пандемия, и урожай, и подорожание энергоресурсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оксана Семашко, корреспондент:

Ну, что ж, не магазинами едиными. Предлагаю отправиться на сезонный рынок. Говорят, что здесь цена на картошку от 60 копеек. Предлагаю проверить.

Без картошки никуда не денешься. Любишь – не любишь, кушать надо. Постоянно, уже 20 лет, питаемся с рынка. Вот сейчас я по рядам прошелся, где-то картошка от 2 рублей, 1,80. Вот здесь, пожалуй. А напротив только 1,29 – это более-менее приемлемая картошка.

Я вот вам могу разрезать абсолютно любую картошку, и она внутри всегда будет хорошей. В ней никогда не будет проволочника. Она всегда будет чистая, свежая, хорошая картошка. Она никогда не будет мороженая, потому что все-таки несмотря на то, что фермеры дают высокую на нее цену, они ее умеют хранить. Годный картофель на сезонном рынке можно отыскать и за 60-85 копеек. Но где-нигде стоимость картофеля доходит до 2,50 рублей за килограмм.

Анастасия Маскевич, индивидуальный предприниматель:

Если в прошлом году мы могли привозить мешки, люди заказывали домой на доставку, то сейчас они приходят, берут 2-3 килограмма и больше не берут, потому что картошка все-таки стоит дорого, и если она испортится дома, конечно, это уже совсем другие деньги. Стали активно возить репку, брюкву. Появилась альтернатива – покупать корнеплоды, делать из них пюре.