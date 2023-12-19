Как приготовить самый настоящий грузинский шашлык? Ответил шеф-повар

Дороже золота и выгоднее нефти. Пряности в Древнем мире фактически являлись торговой валютой, сопоставимой по ценности с драгоценными камнями. Сегодня использование ароматных приправ нисколько не исчерпало себя, а даже наоборот – подходит к очередному пику моды. Но любой ли человек с уверенностью сможет ответить на самые простые вопросы: что такое пряности? С чем их едят и куда добавляют? Какие виды существуют? Какое значение для человека они имеют? Разобрались в ток-шоу «Точки над i» .

Эдишер Кваташидзе, шеф-повар ресторана грузинской кухни:

Свежее мясо, соль, перец. В шашлык приправа не идет. Приправу придумали для чего? Раньше не было холодильников. Летом портилось. Придумали добавлять приправу и перебить «подгулявший» вкус, потом люди привыкли.

Мариновать мясо, когда блюдо готовишь, добавляется соль, приправа, чеснок. Курицу хорошо мариновать с аджикой, маслом, хмели-сунели, кориандр. Мариноваться должна целую ночь в холодильнике.