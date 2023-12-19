Лукашенко присудил спецпремию «Белорусский спортивный Олимп» 2023 года

Новости Беларуси. 19 декабря Александр Лукашенко подписал указ о присуждении спецпремии тем, кому покорился «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году их обладателями стали заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта Белорусского государственного университета физической культуры Михаил Дворяков, инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды МВД Ванесса Колодинская и специальный корреспондент Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт. Они внесли весомый вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта.