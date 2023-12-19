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В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку

19 декабря 2023 14:11
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку-1

Открываем портал в прошлое вместе с Музеем истории города Минска и погружаемся в удивительную атмосферу былых времен.

В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку-4

Новая экспозиция – больше чем выставка, это настоящая машина времени. Например, в стенах музея можно увидеть тот самый сундук с ватой. В нем хранили хрупкие елочные игрушки и другую новогоднюю атрибутику.

В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку-7

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:
В Советском Союзе известным детским утренником была, конечно, Кремлевская елка. Многие маленькие минчане тоже хотели туда попасть, и некоторым повезло. У нас представлено на выставке несколько жестяных коробочек как раз с Кремлевской елки. Даже целое приглашение на елку 1961 года. А также представлены подарки, которые получали минчане уже в 1970-1980-е годы.

В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку-10

Ностальгируем и готовимся к праздничному ужину. Стол уже накрыт. На бархатной скатерти сияет чайный сервиз и лежат спелые мандаринки. Приятного аппетита!

В минском музее показали, как выглядели новогодние открытки до революции и приглашение на Кремлёвскую ёлку-13

Игрушки времен СССР – главное сокровище. Именно они стали зеркалом ушедшей эпохи.

Евгения Стальмахова:
На выставке представлена интересная витрина, посвященная минским елочным украшениям. Мало кто знает, что в Минске существовало свое производство прекрасных елочных шаров на художественной галантерейной фабрике. Это как традиционная форма шара, так и новогодние сосульки, прожекторы.

Подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Эрика Лаврецкая # Вероника Макаревич # Евгения Стальмахова

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