Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?

Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси, читайте здесь.

Среди нововведений еще один стимул пересесть на электроавто – им разрешат движение по полосе для общественного транспорта. А велосипедистам – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Об этом уже давно мечтали владельцы двухколесных и точно нет-нет да и внедряли предложение в практику.

Александр Шевченко, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Велосипедисты будут обязаны заблаговременно снизить скорость движения и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.

В обновленных ПДД запрещается перевозить пассажиров, находящихся в алкогольном опьянении, на мотоцикле и мопеде. Уточнен порядок предоставления преимущества в движении «пешеход-водитель». Сегодня непропуском считается любая ситуация, когда пешеход уже ступил на проезжую часть, независимо, какое расстояние отделяет его от машины. Среди изменений: если между пешеходом и авто не менее двух полос, можно продолжить путь.

Конечно, это лучше, чем было раньше, потому что часто очень пробки из-за этого возникают. Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД. Мнение ГАИ

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В последние годы достаточно активно в стране там, где это возможно, там, где обеспечены соответствующие безопасные условия, повышаются скоростные режимы: 100-120 км/час в зависимости от категории транспортного средства. Вот для таких дорог предусмотрена в правилах дорожного движения возможность повышения без установки соответствующих знаков, значит соответственно 120 км/час.