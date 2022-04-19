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Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?

19 апреля 2022 20:01
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Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси, читайте здесь.

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-1

Среди нововведений еще один стимул пересесть на электроавто – им разрешат движение по полосе для общественного транспорта. А велосипедистам – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Об этом уже давно мечтали владельцы двухколесных и точно нет-нет да и внедряли предложение в практику.

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-4

Александр Шевченко, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Велосипедисты будут обязаны заблаговременно снизить скорость движения и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-7

В обновленных ПДД запрещается перевозить пассажиров, находящихся в алкогольном опьянении, на мотоцикле и мопеде. Уточнен порядок предоставления преимущества в движении «пешеход-водитель». Сегодня непропуском считается любая ситуация, когда пешеход уже ступил на проезжую часть, независимо, какое расстояние отделяет его от машины. Среди изменений: если между пешеходом и авто не менее двух полос, можно продолжить путь.

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-10

Конечно, это лучше, чем было раньше, потому что часто очень пробки из-за этого возникают.

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД. Мнение ГАИ

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-13

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В последние годы достаточно активно в стране там, где это возможно, там, где обеспечены соответствующие безопасные условия, повышаются скоростные режимы: 100-120 км/час в зависимости от категории транспортного средства. Вот для таких дорог предусмотрена в правилах дорожного движения возможность повышения без установки соответствующих знаков, значит соответственно 120 км/час.

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?-16

И на заметку водителю. В период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября днем не забыть включить ближний свет фар. Это правило отныне закрепят в ПДД. Корректировки в основной дорожный документ вступят в силу через полгода после их официального опубликования. Так что еще есть время изучить.

Как правильно передвигаться на моноколесе по городу? Подробнее здесь.

# Правила дорожного движения # общество # Александр Шевченко # Александр Занимон # Александр Лукашенко # Фотофакт

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