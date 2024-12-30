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Большой новогодний бал прошёл в Минском дворце детей и молодёжи

30 декабря 2024 18:01
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В Минском городском дворце детей и молодежи прошел большой новогодний бал. На несколько часов гости праздника перенеслись во времена, когда паркет дышал в ритм стучащим каблучкам и скользящим платьям в пол, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большой новогодний бал прошёл в Минском дворце детей и молодёжи-2

В Мраморном зале собрались 160 человек. На паркет вышли активисты, спортсмены, отличники и победители олимпиад. В танце закружились 80 пар. В первом отделении участники исполнили шесть классических танцев. Вторая часть вечера включала произвольную программу.

Большой новогодний бал прошёл в Минском дворце детей и молодёжи-4

Меня пригласили за определенные заслуги перед школой. Во многих мероприятиях я участвовала, думаю, еще что за это. Ну и в целом я очень люблю петь, танцевать. Я участвовала в «Вясновым спеве», заняла первое место. Также участвовала в филармонии во многих мероприятиях, в каких-то городских.

Большой новогодний бал прошёл в Минском дворце детей и молодёжи-6

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
В качестве поощрения для них участие в таком замечательном мероприятии, которое, безусловно, оставит неизгладимое впечатление и хороший след у каждого. Ребята долго репетировали, готовились, потому что окунуться в танцевальную культуру, в традиции проведения новогодних балов достаточно непросто. Но все справились.

Торжеству предшествовала серьезная подготовка, на протяжении двух месяцев молодые люди оттачивали хореографическое мастерство. Такой танцевальный вечер для школьников столицы стал уже традицией. Он проходит в шестой раз.

# Бал # Молодежь Беларуси # Андрей Стригельский

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