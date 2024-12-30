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Верховный Суд вынес обвинительный приговор по делу карателя Хатыни Смовского

30 декабря 2024 11:42
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Признан виновным. Верховный Суд огласил приговор по второму в истории суверенной Беларуси делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный Суд вынес обвинительный приговор по делу карателя Хатыни Смовского-2

Каратель Хатыни обвинялся по 26 преступным эпизодам. На его руках – кровь около 430 человек, из которых 130 – дети. Под командованием Смовского 118-й националистический батальон участвовал в крупных карательных операциях, а также совершал массовые убийства мирного населения. После войны палачу удалось избежать заслуженного наказания: уехал в США, где выдать преступника отказались. Смовский умер в 1960 году, поэтому в его отношении вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Верховный Суд вынес обвинительный приговор по делу карателя Хатыни Смовского-4

Святослав Великий, государственный обвинитель, прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Этот приговор, как я считаю, является еще одним подтверждением непреклонной решимости нашего государства бороться с любыми искажениями исторической правды, с любыми попытками обелить нацистских преступников, возвеличить их, героизировать и так далее. В случае со Смовским, это особенно важно, поскольку в определенных странах и на Западе в том числе, где он умер, создан положительный образ этого человека.

Расследование по факту геноцида белорусского народа продолжается. 20 декабря в Верховный Суд направили новое уголовное дело по обвинению руководителя одного из подразделений вспомогательной полиции Серафимовича. В ходе расследования Генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства его вины: протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень и архивные документы.

# Великая Отечественная война # Верховный суд Республики Беларусь

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