«Ещё нам нужна партия. Но какая?» Рассуждает Григорий Азарёнок
Новости Беларуси. Политический кризис в Беларуси обострил вопросы государственного устройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обществе звучит вопрос, нужно ли реформировать политическую систему, что делать с партиями и как обеспечить стабильность в условиях мировой турбулентности.
Григорий Азаренок рассуждает над этими вопросами в очередном выпуске авторской программы «Тайные пружины политики 2.0». Подробности в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Сейчас много говорят о политической реформе, как нам обустроить Беларусь. Как сделать наш дом устойчивым? Писатель Александр Проханов в свое время на этот вопрос ответил так: нам не нужна политическая реформа, нам нужны алтари и оборонные заводы. В этом есть истина.
Еще нам нужна партия. Но какая?
Нам нужна партия рывка. Партия развития. Партия силы.
Нам нужна партия, которая способна выйти на улицу к обезумевшей толпе. Политический ОМОН, который твердым словом и решительным действием преградит дорогу распаду державы.
Нам нужна партия, у которой хватит духа встать перед обнаглевшими евродепутатами и жестко ответить за все нападки против нашей страны.
Нам нужна партия, которая отрубит голову дерзкой измене, если она появится.
Нам нужна партия, которая, как наш лидер, способна прийти в красные зоны к ковидным больным и утешить их.
Нам нужна партия, которая придет к чиновнику, нахамившему простому человеку, и поставит его на место.
Нам нужна партия, которая придет в каждую школу и убедительно расскажет детям, что БЧБ-флаг – это знак беды для нашей страны.
Григорий Азаренок:
Нам нужна партия, которая не будет сидеть в кабинетах, а с утра до вечера будет ездить по стране. Перефразируя Гоголя, нужно проехаться по Беларуси, что и делает наш Президент. И говорить с людьми на заводах, фабриках, казармах и фермах.
Нам нужна партия людей, которые знают, как обустраивать державу. Которые читали «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, «Домострой» и речи Столыпина в Государственной думе.
Нам нужна партия, которая будет чувствовать народную душу. Члены которой будут наизусть знать всего Купалу и Пушкина.
В ней должны быть военные, которые прошли не штабы, а бесчисленные гарнизоны. И генералы, и лейтенанты. В ней должны быть деятели культуры, которые, как Овсянников, остались верны высоким идеалам народа. В ней должны быть писатели. Ученые. Крестьяне. Педагоги. Врачи. Профессионалы своего дела и патриоты своего отечества.
Нам не нужна партия, нам нужен белорусский «орден меченосцев». Нам нужны те, кто поможет Президенту защищать свой народ. Встанут рядом, то есть опричь. Нам нужна опричнина, которая будет сохранять свой народ и своего лидера от внутренних и внешних врагов.