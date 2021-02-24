«Ещё нам нужна партия. Но какая?» Рассуждает Григорий Азарёнок

Григорий Азаренок рассуждает над этими вопросами в очередном выпуске авторской программы «Тайные пружины политики 2.0». Подробности в видеоматериале .

Новости Беларуси. Политический кризис в Беларуси обострил вопросы государственного устройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обществе звучит вопрос, нужно ли реформировать политическую систему, что делать с партиями и как обеспечить стабильность в условиях мировой турбулентности.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Сейчас много говорят о политической реформе, как нам обустроить Беларусь. Как сделать наш дом устойчивым? Писатель Александр Проханов в свое время на этот вопрос ответил так: нам не нужна политическая реформа, нам нужны алтари и оборонные заводы. В этом есть истина.

Еще нам нужна партия. Но какая?

Нам нужна партия рывка. Партия развития. Партия силы.

Нам нужна партия, которая способна выйти на улицу к обезумевшей толпе. Политический ОМОН, который твердым словом и решительным действием преградит дорогу распаду державы.

Нам нужна партия, у которой хватит духа встать перед обнаглевшими евродепутатами и жестко ответить за все нападки против нашей страны.

Нам нужна партия, которая отрубит голову дерзкой измене, если она появится.

Нам нужна партия, которая, как наш лидер, способна прийти в красные зоны к ковидным больным и утешить их.

Нам нужна партия, которая придет к чиновнику, нахамившему простому человеку, и поставит его на место.

Нам нужна партия, которая придет в каждую школу и убедительно расскажет детям, что БЧБ-флаг – это знак беды для нашей страны.