«Это значит профилактировать»: как минская милиция проверяет неблагополучные семьи

Новости Беларуси. Ко Дню милиции РУВД проводят профилактические рейды по неблагополучным семьям. Один из таких визитов прошел в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ко Дню милиции РУВД проводят профилактические рейды по неблагополучным семьям. Один из таких визитов прошел в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В поле зрения адреса социально опасных граждан, с судимостью, тех, кто злоупотребляет алкоголем. Такие проверки проводят не реже одного раза в месяц для профилактики. В Октябрьском районе насчитывается около 130 семей, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки идут на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство находит работу.
Ярослав Кузнечик, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Проверять их – это значит профилактировать дальнейшие какие-то происшествия, которые произойдут на базе данных адресов, поэтому проверка важна. Мы должны быть некими проводниками, которые в дальнейшем должны наставить их на путь правильный.