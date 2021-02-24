«Это значит профилактировать»: как минская милиция проверяет неблагополучные семьи

Новости Беларуси. Ко Дню милиции РУВД проводят профилактические рейды по неблагополучным семьям. Один из таких визитов прошел в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В поле зрения адреса социально опасных граждан, с судимостью, тех, кто злоупотребляет алкоголем. Такие проверки проводят не реже одного раза в месяц для профилактики. В Октябрьском районе насчитывается около 130 семей, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки идут на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство находит работу.