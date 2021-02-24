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«Это значит профилактировать»: как минская милиция проверяет неблагополучные семьи

24 февраля 2021 20:18
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Новости Беларуси. Ко Дню милиции РУВД проводят профилактические рейды по неблагополучным семьям. Один из таких визитов прошел в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это значит профилактировать»: как минская милиция проверяет неблагополучные семьи-1

В поле зрения адреса социально опасных граждан, с судимостью, тех, кто злоупотребляет алкоголем. Такие проверки проводят не реже одного раза в месяц для профилактики. В Октябрьском районе насчитывается около 130 семей, состоящих на учете. Как показывает практика, такие проверки идут на пользу: неблагополучных семей становится меньше, большинство находит работу.

«Это значит профилактировать»: как минская милиция проверяет неблагополучные семьи-4

Ярослав Кузнечик, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Проверять их – это значит профилактировать дальнейшие какие-то происшествия, которые произойдут на базе данных адресов, поэтому проверка важна. Мы должны быть некими проводниками, которые в дальнейшем должны наставить их на путь правильный.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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