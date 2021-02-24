«У нас есть свои мощности для 3D-печати». Чему учат школьников в Национальном детском технопарке?

Андрей Авсиевич, декан факультета информационных технологий и робототехники БНТУ:

У нас есть свои мощности для 3D-печати, чтобы дети могли собственную механическую часть спроектировать и изготовить. Первая смена уехала домой с собственными исполнительными механизмами и с какими-то, наверное, планами на доработку со своими домашними учителями, которые, скажем так, довели их до такой жизни, что они попали в Национальный технопарк. Мы надеемся, для этого есть и механизмы такие, чтобы они с нами поддерживали связь, мы их стараемся не терять, мы их ждем, может быть, на следующие смены и в качестве абитуриентов.