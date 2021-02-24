«У нас есть свои мощности для 3D-печати». Чему учат школьников в Национальном детском технопарке?

Новости Беларуси. Пятеро школьников из Минской области отправятся во вторую смену в Детский технопарк и изучат современные технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пятеро школьников из Минской области отправятся во вторую смену в Детский технопарк и изучат современные технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Старшеклассникам из Борисовского, Солигорского и Минского районов пришлось пройти серьезный отбор в несколько этапов, чтобы попасть на занятия. Они стартуют 1 марта в Минске на базе ведущих университетов. Учебный процесс продлится 24 дня. Школьники смогут улучшить свои знания по трем направлениям: «Робототехника», «Зеленая химия», «Информационные и компьютерные технологии».
Андрей Авсиевич, декан факультета информационных технологий и робототехники БНТУ:
У нас есть свои мощности для 3D-печати, чтобы дети могли собственную механическую часть спроектировать и изготовить. Первая смена уехала домой с собственными исполнительными механизмами и с какими-то, наверное, планами на доработку со своими домашними учителями, которые, скажем так, довели их до такой жизни, что они попали в Национальный технопарк. Мы надеемся, для этого есть и механизмы такие, чтобы они с нами поддерживали связь, мы их стараемся не терять, мы их ждем, может быть, на следующие смены и в качестве абитуриентов.
Детский технопарк открылся в начале 2021 года. Он рассчитан на учеников 9, 10 и 11-х классов. Всего для обучения в технопарке отбирают только 30 человек со всей страны.