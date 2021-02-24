«С таким контингентом мы работаем». Кому помогают в Солигорском центре временного пребывания?

Новости Беларуси. В пункт бесплатного горячего питания, который действует на базе Солигорского районного центра для временного пребывания бездомных, обратились около 40 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пункт работает месяц. Здесь всем предлагают чай, горячую пищу и теплую одежду. Некоторые люди приходили не раз. Сам изолятор временного пребывания действует уже полгода. Сюда обратились около 50 человек. Сейчас здесь временно проживают 10 горожан. Есть все необходимое: койко-место, постельное белье, комната приема пищи, прачечная, санузел.

Александр Троян, директор Солигорского районного центра временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства:

Чем наш центр занимается, и для чего он был создан: чтобы оказать помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. То есть прежде всего это люди, которые остались без жилья, люди, которые вернулись из мест лишения свободы и опять-таки остались без жилья. И люди, которые по стечению обстоятельств утеряли документы, утеряли социально-родственные связи. Вот с таким контингентом мы работаем.