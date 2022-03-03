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Ещё 8 жителей Украины пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов

03 марта 2022 10:30
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Еще восемь жителей Украины 3 марта пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они односельчане из Черниговской области.

Ещё 8 жителей Украины пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов-1

У кого-то здесь родственники, поэтому они отправятся к ним. Двое прибывших будут размещены в санатории, куда накануне доставили двух женщин и шестерых детей.  

В пункте упрощенного пропуска «Андреевка» ожидают еще одну группу беженцев.  

Ещё 8 жителей Украины пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов-4

Белорусская сторона готова и дальше принимать всех граждан Украины, которым нужна помощь, говорится в официальном сообщении. Начиная с 24 февраля, за помощью к белорусским пограничникам обратились 257 украинцев.  

Ещё 8 жителей Украины пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов-7

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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