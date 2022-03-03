Ещё 8 жителей Украины пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов

Еще восемь жителей Украины 3 марта пересекли границу Беларуси, спасаясь от обстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они односельчане из Черниговской области.

У кого-то здесь родственники, поэтому они отправятся к ним. Двое прибывших будут размещены в санатории, куда накануне доставили двух женщин и шестерых детей. В пункте упрощенного пропуска «Андреевка» ожидают еще одну группу беженцев.