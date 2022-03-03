В гомельскую больницу поступила беременная из Украины. Женщина решила рожать в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусским пограничникам уже не раз приходилось оказывать помощь обратившимся к ним гражданам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 2 марта в пункт пропуска «Поддобрянка» в сопровождении родственников пришла беременная женщина, которой вызвали бригаду скорой помощи. Как оказалось, на позднем сроке беременности она нуждается в медицинском наблюдении.

Будущая мать пояснила, что опасается за себя и жизнь ребенка. А потому рожать решила в Беларуси. Сейчас женщина находится в Гомельской областной больнице. До этого белорусская сторона помогла еще одной семье с больным ребенком.