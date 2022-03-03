В лошицком музее проводят необычную экскурсию для слабовидящих. Как знакомят с древней усадьбой?

Музей «Лошицкая усадьба» открывает проект «Невидимый мир» для слабовидящих и незрячих гостей. Под волшебные звуки скрипки и фортепиано ученики 188-й школы, словно по взмаху веера, оказались в музыкальном салоне. Знакомство с усадебной культурой XIX – начала XX века проходит на одном дыхании, ведь в Лошице на балах кружила элита Минска.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

В рамках проекта не просто концерт, не просто музыкальная программа, но еще и небольшая экскурсия. Мы очень большое внимание уделяем семье Любанских. Евстафий Иванович, Ядвига Геронимовна Любанские были известны в Минске в начале XX века как люди, занимавшиеся активно благотворительной работой. Мы в определенной степени сейчас перенимаем их практику. Нас поддерживают студенты и преподаватели академии музыки, университета культуры. Традиционно музей уходит в формат шрифта Брайля. Восприятие информации через слух не так популярно, не так распространено в наших музеях. Это очень необычный опыт.

Культурный дебют состоялся в конце января. Аналогов в Беларуси нет, оттого есть спрос и интерес. 25 февраля около 50 человек окунулись в прекрасную эпоху. Большинство школьников сами владеют музыкальными инструментами и нашли соприкосновение в струнах души. Лю Жубинь, студентка БГУКИ:

Я приехала из Китая. Сейчас я учусь в институте культуры. Мне очень нравится. Музыку можно просто слушать.

Маргарита Бектинеева, ученица 10-го класса специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения города Минска:

Всегда счастье послушать живую музыку. Музыканты – профессионалы, подарили нам сегодня этот праздник. Я пианист, заканчиваю музыкальную школу и хочу с музыкой связать свою жизнь. Эти выставки обогащают наш внутренний мир, мы можем что-то новое узнавать. Спасибо за все.

Роскошные интерьеры и залы как страницы классического романа. Без тайн и легенд не обходится. Василий Сидорович:

До сих пор возле усадебного дома иногда наблюдают некий женский силуэт в белом одеянии, легендарную Белую пани Лошицы, которая помогает гостям парка решить проблемы личного характера.

В бархатных столовых, мужских и женских покоях рассказывают про жизнь владельцев и лучшие традиции высшего общества. Хозяйка Ядвига была поклонницей Японии. Портрет в кимоно от 1899 года тому свидетель. Оттого решили создать восточную гостиную. Шкаф-кабинет «Шодана» возвращает к чайной церемонии конца XIX века. Такого эксклюзива в Беларуси вы больше не найдете.

Василий Сидорович:

Купель подобного вида в Лошице появилась раньше, чем в любой другой усадьбе в предместьях Минска. Купель была подключена к канализации, трубопроводу, то есть вода теплая. Это уникальное инженерное, очень современное решение, которым Любанский решил удивлять своих гостей. Вполне возможно, что это и стало причиной размещения ванной комнаты возле бального зала.

Семья Позняк побывала на тактильных экскурсиях в Мирском и Несвижском замках, музее истории Великой Отечественной войны, ботаническом саду. Лошица также попала в самое сердце и пополнила копилку любимых мест. Дочь Алина – выпускница. Готовится к медколледжу и хочет стать массажистом. Зеркало очень понравилось, как обычно бывает в замке.

Елена Позняк:

Старина, атмосфера. Это очень вдохновляет для каких-то подвигов. Справляемся, учимся, стараемся. Может, за плату не каждый сможет, а именно для таких детей, конечно, вариант беспроигрышный.

Глеб Аршинский, ученик 6-го класса:

Экскурсия очень понравилась, было очень интересно. Вроде как белорусская усадьба, а когда ты сюда заходишь, как будто ты в разных странах.

Артем Карпович, ученик 6-го класса специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения города Минска:

Хотелось бы погулять в этом парке когда-нибудь вечерком. Артем попал прямо в цель. Как только Лошица зацветет и наполнится ароматами, музей планирует устраивать в парке квесты. Но всех секретов пока раскрывать не будем.

Екатерина Куриленок, учитель-дефектолог, воспитатель специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения города Минска:

Те детки, которые не видят, на ощупь ощущали, и им тоже очень понравилось. Развитие огромное.

Надежда Крупская, учитель-дефектолог, воспитатель специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения города Минска:

Мы бы хотели еще больше таких проектов, хотели бы посещать такие усадьбы красивые, всю Беларусь, путешествовать. Детки, как будто нет ограниченных возможностей. Мы относимся к ним так же, как ко всем остальным.