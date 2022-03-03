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Александр Лукашенко: Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но мы разгадали эти замыслы

03 марта 2022 09:55
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Новости Беларуси. Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но государство разгадало эти замыслы. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, 3 марта, во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Времена непростые. Вы видите: со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие каналы, письма, которые вам присылают, прочитали – и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, Президента, – это вы и ваши дети. И я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране под мирным, светлым небом.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь хотят затолкать в войну в Украине и делается это специально. «Чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберутся быстро. Это тактика. А стратегия у них – разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020-го. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали: имеем достаточно для этого информации».

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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