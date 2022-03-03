Александр Лукашенко: Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но мы разгадали эти замыслы

Новости Беларуси. Беларусь пытаются не просто укусить со всех сторон, но государство разгадало эти замыслы. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, 3 марта, во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времена непростые. Вы видите: со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие каналы, письма, которые вам присылают, прочитали – и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, Президента, – это вы и ваши дети. И я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране под мирным, светлым небом.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь хотят затолкать в войну в Украине и делается это специально. «Чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберутся быстро. Это тактика. А стратегия у них – разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020-го. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали: имеем достаточно для этого информации».