Прямой эфир

Организуются дополнительные парковки для личного транспорта. Как ГАИ подготовилась к Радунице?

03 мая 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Радуница. Традиция посещать кладбища и поминать родственников уходит корнями в глубь веков. Однако у нас это особый день. Верующие молятся в храмах о спасении душ почивших и посещают места захоронений, чтобы отдать дань памяти предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Организуются дополнительные парковки для личного транспорта. Как ГАИ подготовилась к Радунице?-1

3 мая – официальный выходной. В связи с этим ожидается повышенный пассажиропоток в общественном транспорте. Дополнительные автобусные маршруты пущены к местам захоронений. Там же организуются дополнительные парковки для личного транспорта. Госавтоинспекция отреагировала на усиление трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Случайных людей в медицине быть не должно». Пошли ли дети Дмитрия Шевцова по стопам родителей?
03 мая 2022 07:17

«Случайных людей в медицине быть не должно». Пошли ли дети Дмитрия Шевцова по стопам родителей?

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги
03 мая 2022 07:11

«Это 800 тысяч долларов». Эколог рассказала, как с помощью крышечек от бутылок можно заработать деньги

«Обязательно будет вопрос о Великой Отечественной войне». Введут ли уроки исторического образования в Беларуси?
02 мая 2022 19:16

«Обязательно будет вопрос о Великой Отечественной войне». Введут ли уроки исторического образования в Беларуси?