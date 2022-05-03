Организуются дополнительные парковки для личного транспорта. Как ГАИ подготовилась к Радунице?

Радуница. Традиция посещать кладбища и поминать родственников уходит корнями в глубь веков. Однако у нас это особый день. Верующие молятся в храмах о спасении душ почивших и посещают места захоронений, чтобы отдать дань памяти предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.