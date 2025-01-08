В Минском районе после капитального ремонта торжественно открыли Привольненскую школу

Комфортная и современная. После капитального апгрейда двери для учеников распахнула Привольненская средняя школа. Модернизация учреждения в Минском районе длилась более полугода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновили буквально все: от прилегающей территории до фасадов и учебных классов. Заменили устаревшие коммуникации. Преобразились спортивный зал, столовая, лабораторные кабинеты и компьютерный класс. Пока шел ремонт, ребята ездили на занятия в соседние населенные пункты, так что возвращение в родные стены стало настоящим подарком. Всего в обновленной школе Привольного будут учиться около 300 человек. Из них почти 30 – первоклассники. В честь открытия школы руководству вручили денежные сертификаты.

Мария Мартынкова, учащаяся Привольненской средней школы: Я безумно ждала возвращения сюда. Я на самом деле восхищена ремонтом, потому что все очень новое, современное и условия для учебы очень достойные. Я счастлива сюда вернуться.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

За короткий промежуток времени, неполные шесть месяцев, проведен капитальный ремонт этого здания. Вложено почти 8 миллионов рублей, то есть ежемесячно более миллиона осваивали в строительстве на проведение этого учреждения. В принципе, вы увидели, что получилось практически новое здание как внутри, так и снаружи. Я думаю, сегодня хороший праздник для детей, родителей и педагогов Привольненской средней школы.

Модернизация объекта стала знаковым событием, ведь 2025 в нашей стране объявлен Годом благоустройства. К слову, в Минской области строятся и новые учреждения. Так, на финальной стадии возведение школы в Фаниполе, идут работы в Дзержинском, Минском районах и Жодино.