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Оказывается, что Карл Маркс писал ещё и лирику. Вы удивитесь, какие произведения создал автор «Капитала»

07 июня 2022 09:08
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Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Оказывается, что Карл Маркс писал ещё и лирику. Вы удивитесь, какие произведения создал автор «Капитала»-1

О ценности старинных книг не понаслышке знают в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева. Некоторые издания попали на экспозицию из личных библиотек. У таких книг обычно очень интересная жизненная история.

Оказывается, что Карл Маркс писал ещё и лирику. Вы удивитесь, какие произведения создал автор «Капитала»-4

Елена Брицкая:
В студенческие годы, не помню на какой выставке, я отыскала вот такой маленький сборник. Это лирика Карла Маркса в переводе с немецкого Василия Семуся. Оказывается, Карл Маркс писал не только «Капитал», но и стихи о любви. Причем перевод настолько профессионален, что понимаешь: стихи написаны от души. Я действительно с удовольствием его прочитала. Благо, зрение в юности позволяло мне читать без очков и без лупы, потому что шрифт здесь очень мелкий. Книжечка меленькая-меленькая. Эта книга была издана в 1989 году. Насколько я поняла, тираж был очень маленьким. Может, это единственный, и мне так повезло. Эта книга лежала у меня с того времени, учебы в Минске в конце 1980 годов. Когда открывалась музейно-выставочная экспозиция, я подумала, почему бы ее не презентовать туда. Дома, может, она будет лежать не мертвым грузом, но почитаем еще раз и положим назад, а здесь о ней узнают и с ней познакомятся другие читатели.

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# Книги # общество # Елена Брицкая # Анастасия Кончиц # Карл Маркс # Фотофакт

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