«Мы учим простейшим вещам в игровой форме». Чем удивят детей в минском школьном летнем лагере?

Летний школьный лагерь – это всегда веселое время для ребят. Вместе со своими одноклассниками и учениками из других школ в родных стенах дети подвижно и познавательно проводят время. Без уроков и отметок. Однако для того, чтобы это время не прошло зря, учителя и администрация школы подготовили специальную программу.

Наталья Казак, директор школы № 66 г. Минска:

Программа школьного лагеря таким образом составлена, что каждый день дети будут узнавать что-то новое. И начальник лагеря подготовила замечательную программу: много выходов будет, экскурсий, мероприятий. В том числе у нас организована экскурсия по экологической тропе «Цна».

В 2022 году 66-я школа Минска выбрала тему памяти. Каждый день школьников будет приурочен к какой-либо памяти. Например, в день музыкальной памяти ребята поедут в Заславль, в музей музыкальных инструментов.

Виктория Лисовская, начальник оздоровительного лагеря школы № 66 г. Минска:

Сегодня на открытии у нас небольшое путешествие для наших «Ромашишек», у нас лагерь так называется. На каждой станции дети знакомятся с безопасным поведением на воде, у нас приглашен ОСВОД Советского района. При пожаре – приглашено МЧС. При защите – мы пригласили наших военных, воинскую часть, Красный Крест и ГАИ.

Также детям напомнили и правила поведения на водоемах. В летний период такая информация максимально актуальна: школьникам показали оборудование настоящих водолазов и напомнили, что будет, если купаться без присмотра взрослых.

Сергей Амбражей, водолаз спасательной станции Цнянская:

Мы учим простейшим вещам в игровой форме. Потому что вся информация серьезная в этих листовках, конечно, полезная, но когда тебе показывает это специалист, тот же председатель или кто-то из водолазов, если видят наглядно, могут пощупать, для них это как игра. Самим детям программа и формат лагеря зашли на ура. Школьники резвились, знакомились и одновременно познавали новое. А кто-то даже пришел со своими ожиданиями от лагеря.