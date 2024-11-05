Елфимов: Лукашенко, будучи ещё простым депутатом, требовал арестовать заговорщиков развала СССР

Весь день в телеэфире 19 августа 1991-го оно – «Лебединое озеро». Такой, ничего хорошего не обещающий, репертуар был знаком зрителям. Шедевр Чайковского уже не раз звучал в дни скорби по очередному почившему генсеку. Но то, что в этот день в Москве развернулась трагедия куда масштабнее и с куда более далеко идущими последствиями, мало кто знал. И уж тем более не понимал, что все это – прощальная песня самой большой страны в мире. А заодно и тревожная увертюра к новой, непонятной и никому не ведомой жизни.

Вадим Елфимов, политолог, журналист:

В случае малейшей опасности, вернее, того, что должен был сделать Горбачев, – отдать приказ об аресте этих заговорщиков. Они садились на вертолет и через три минуты были бы уже на территории Запада, минуя все граничные посты и так далее. Президент тоже недавно рассказал, что он, будучи простым депутатом, обращался с требованием арестовать этих заговорщиков.

Но у него тогда не было этих полномочий. Нас хотели разделить, нас хотели столкнуть лбами. Вот то, что сегодня происходит в Украине. Вообще любые конфликты на территории бывшего СССР – это отложенная гражданская война, которая была заложена в Вискулях.