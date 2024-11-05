В Парохонске по поручению Президента открыли общественную спортивную площадку

Подарок от главы государства 5 ноября получили жители агрогородка Парохонск Пинского района. Здесь открыли универсальную спортивную площадку для общественного пользования. Такое поручение Президент дал в октябре в ходе рабочей поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка снабжена новейшими тренажерами и оборудованием. Боксерская груша, шведские лестницы, турники и брусья – здесь есть все возможности для продуктивных занятий многими видами спорта: от тяжелой атлетики и пауэрлифтинга до гимнастики и баскетбола. Предусмотрена также особая зона тренировок для людей с ограниченными возможностями. Она устроена таким образом, чтобы максимально снизить риски и обеспечить безопасность. Спортплощадка будет открыта для всех желающих в любое время.

Мне нравится, потому что на улице можно заниматься, а не в спортзале. На свежем воздухе!

– Очень нравится! Спортивная, прекрасная, веселая!

– Супер! С девочками будем ходить заниматься спортом!

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Подарок Президента – это подарок, который стимулирует дальнейшее развитие, дальнейшее движение вперед, чтобы мы могли воспользоваться и трудиться над своим развитием сами. Он дал нам возможность, в данном случае агрогородку, молодежи, жителям этого прекрасного места, которые действительно трудились и своим трудом заслужили внимание Президента, чтобы он приехал сюда и оценил. И для того чтобы было еще лучше, люди получили этот подарок.