Беларусь и Россия учредили медиакомпанию Союзного государства
Союзное строительство помогает Беларуси и России эффективно противостоять вызовам и угрозам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, открывая заседание Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно прошло 5 ноября в Минске. Участники рассмотрели широкий блок вопросов, в повестке их было порядка 20. Среди тем, вызывающих неподдельный интерес граждан двух стран, – отмена роуминга. Ее разрабатывают достаточно давно. Полностью роуминг в пределах Союзного государства исчезнет к 1 марта 2025 года. Абонентов двух стран обеспечат комфортными тарифами на телефонные разговоры и доступом в интернет, сопоставимыми с действующими в домашней сети.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые значительным объемом передачи данных. Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение президентов, и оно выполнено.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Под руководством наших президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, мы формируем единое экономическое, культурно-гуманитарное пространство и комфортные условия в первую очередь для жизни наших людей. Для комфортного ведения бизнеса, для увеличения инвестиций совместных в наши страны.
По итогам заседания Совета министров Союзного государства подписан ряд документов. Они касаются статуса продукции белорусских и российских производителей, единых правил в области защиты прав потребителей, развития пригородного железнодорожного сообщения между областями.
Кроме того, сегодня учреждена медиакомпания Союзного государства. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента, нацеленного на популяризацию союзного строительства, пропаганду его достижений, освещение основных событий. Формирование общего информационного пространства Беларуси и России продолжается.