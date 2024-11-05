Беларусь и Россия учредили медиакомпанию Союзного государства

Союзное строительство помогает Беларуси и России эффективно противостоять вызовам и угрозам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, открывая заседание Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно прошло 5 ноября в Минске. Участники рассмотрели широкий блок вопросов, в повестке их было порядка 20. Среди тем, вызывающих неподдельный интерес граждан двух стран, – отмена роуминга. Ее разрабатывают достаточно давно. Полностью роуминг в пределах Союзного государства исчезнет к 1 марта 2025 года. Абонентов двух стран обеспечат комфортными тарифами на телефонные разговоры и доступом в интернет, сопоставимыми с действующими в домашней сети.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые значительным объемом передачи данных. Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение президентов, и оно выполнено.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Под руководством наших президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, мы формируем единое экономическое, культурно-гуманитарное пространство и комфортные условия в первую очередь для жизни наших людей. Для комфортного ведения бизнеса, для увеличения инвестиций совместных в наши страны.