Как в Минске изменились ставки налога на собак – узнали у эксперта

Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства.
О том, как работают налоги, и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
В Минске изменили ставки налога для собак. Какие суммы сейчас?
Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску:
В зависимости от породы. Есть определенные породы, которые требуют специального ухода, как со стороны хозяев, так и наблюдения. Поэтому какие-то бойцовские, то есть особенные, специальные. У них ставка 37 рублей в квартал. 11 рублей 10 копеек – для всех иных. Этот налог, точно также, как и любой налог, позволяет получать преференции определенной категории плательщиков. Это пенсионеры и люди, которые имеют право на получение пенсий еще до наступления установленного законодательством определенного возраста. Это люди, которые содержат собак и пользуются услугами собак – собаки-поводыри. Соответственно, инвалиды. То есть определенные социальные слои, которые в том числе пользуются льготами по налогу на собак. Налог простой к взиманию. Он включается в жировку, которую мы ежемесячно получаем. Сумма, мне кажется – 11 рублей 10 копеек на квартал, наверно, не болезненна для любого владельца ласкового животного.
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