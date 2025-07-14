Как в Минске изменились ставки налога на собак – узнали у эксперта

Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства.

О том, как работают налоги, и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

В Минске изменили ставки налога для собак. Какие суммы сейчас?