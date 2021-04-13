Прямой эфир

Елена Богдан: мы должны научиться слышать, что хочет молодёжь и как молодёжь видит своё участие в управлении государством

13 апреля 2021 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.  

Алексей Талай: мне поступает множество вопросов со всего мира: «Алексей, а как переехать в Беларусь?»

Елена Богдан: мы должны научиться слышать, что хочет молодёжь и как молодёжь видит своё участие в управлении государством-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы должны научиться слышать молодежь и слышать, что же сегодня видит молодежь, что хочет молодежь и как молодежь видит свое участие в управлении государством, в управлении учреждениями, как молодежь сегодня видит себя в выражении своей гражданской позиции. Сегодня работает Конституционная комиссия. Нам тоже будет очень важно услышать, что же молодежь сегодня видит необходимым в изменении тех норм, тех догм и, самое главное, наверное, тех правил, по которым будет жить и развиваться наше общество.   

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Елена Богдан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям
13 апреля 2021 10:29

Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям

Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Ему был 71 год
13 апреля 2021 10:26

Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Ему был 71 год

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения
13 апреля 2021 09:37

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения