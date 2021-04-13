Елена Богдан: мы должны научиться слышать, что хочет молодёжь и как молодёжь видит своё участие в управлении государством

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы должны научиться слышать молодежь и слышать, что же сегодня видит молодежь, что хочет молодежь и как молодежь видит свое участие в управлении государством, в управлении учреждениями, как молодежь сегодня видит себя в выражении своей гражданской позиции. Сегодня работает Конституционная комиссия. Нам тоже будет очень важно услышать, что же молодежь сегодня видит необходимым в изменении тех норм, тех догм и, самое главное, наверное, тех правил, по которым будет жить и развиваться наше общество.