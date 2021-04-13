Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям

Новости Беларуси. Развитие отношений с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси. Дружеские связи обеих стран позволяют не только сотрудничать по многим направлениям, но и активно противостоять санкциям, которые применяют некоторые государства. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростые времена важно объединяться и выходить на новые масштабные проекты. И для этого стороны видят большой потенциал. Се Сяоюн напомнил, что после вспышки COVID-19 страны предоставили друг другу необходимые противоэпидемиологические ресурсы и продолжают обмениваться опытом в борьбе с эпидемией.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы благодарны Китаю, китайскому народу за то, что в феврале текущего года в Республику Беларусь на безвозмездной основе было поставлено 100 000 доз вакцины против коронавируса.