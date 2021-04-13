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Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям

13 апреля 2021 10:29
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Новости Беларуси. Развитие отношений с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси. Дружеские связи обеих стран позволяют не только сотрудничать по многим направлениям, но и активно противостоять санкциям, которые применяют некоторые государства. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям-1

В непростые времена важно объединяться и выходить на новые масштабные проекты. И для этого стороны видят большой потенциал. Се Сяоюн напомнил, что после вспышки COVID-19 страны предоставили друг другу необходимые противоэпидемиологические ресурсы и продолжают обмениваться опытом в борьбе с эпидемией.  

Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы благодарны Китаю, китайскому народу за то, что в феврале текущего года в Республику Беларусь на безвозмездной основе было поставлено 100 000 доз вакцины против коронавируса.  

Владимир Андрейченко: Беларуси и Китаю важно консолидировать усилия для противостояния санкциям-7

Посол Китая также отметил, что его страна уважает путь, выбранный Беларусью, и поддерживает защиту независимости и суверенитета.  

# Беларусь-Китай # общество # Владимир Андрейченко # Се Сяоюн # Фотофакт

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