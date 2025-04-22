Елена Атрашкевич стала лауреатом премии «Звезды Содружества». Поговорили с композитором о творческих планах

Совет по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2024 год. Она ежегодно вручается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности. На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран, среди белорусов ее получит наша гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов.
Александр Стасевич, ведущий:
Ваш вклад в развитие белорусского искусства просто огромен. Большое количество песен написано вами. Большое количество молодых талантов найдено вами. А что дальше?
Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:
Дальше – продолжение той работы, которую я делаю с большой радостью, потому что на самом деле такая высокая награда. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить, конечно, тех, кому пришла в голову идея меня выдвинуть на эту награду. А второе – тем, кто одобрил мою кандидатуру среди других соискателей. Ничего не поменяется. Все будет так же. Я буду работать, как и работала. И самое главное – в удовольствие. Я буду писать произведения, не только песни. У меня много хоровой музыки, инструментальной, оркестровой. Я в последнее время много пишу духовной музыки, для меня это важный пласт, необходимый. Конечно, работа с молодежью – это особая история. Поэтому буду работать, буду не то что отыскивать таланты, они сами находятся, их очень много, их искать не надо. Вы знаете, я, наверное, буду еще больше вкладывать в них душу, понимая, что на каком-то этапе это даже кто-то видит со стороны.
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