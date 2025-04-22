Елена Атрашкевич стала лауреатом премии «Звезды Содружества». Поговорили с композитором о творческих планах

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов:

Дальше – продолжение той работы, которую я делаю с большой радостью, потому что на самом деле такая высокая награда. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить, конечно, тех, кому пришла в голову идея меня выдвинуть на эту награду. А второе – тем, кто одобрил мою кандидатуру среди других соискателей. Ничего не поменяется. Все будет так же. Я буду работать, как и работала. И самое главное – в удовольствие. Я буду писать произведения, не только песни. У меня много хоровой музыки, инструментальной, оркестровой. Я в последнее время много пишу духовной музыки, для меня это важный пласт, необходимый. Конечно, работа с молодежью – это особая история. Поэтому буду работать, буду не то что отыскивать таланты, они сами находятся, их очень много, их искать не надо. Вы знаете, я, наверное, буду еще больше вкладывать в них душу, понимая, что на каком-то этапе это даже кто-то видит со стороны.

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