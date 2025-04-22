Петришенко: волонтёрское движение очень востребовано на просторах СНГ

Заседание Совета постпредов государств – участников Содружества проходит в исполнительном комитете СНГ в Минске. Участники подводят итоги прошедшего в Алматы заседания Совета министров иностранных дел. Ключевая задача – определить конкретные шаги по реализации принятых документов и достигнутых в ходе встречи договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит обеспечить их практическое воплощение в жизнь. Кроме того, члены Совета обсудят реализацию мероприятий, запланированных в рамках объявленного в СНГ в 2024-м года волонтерского движения. Особое внимание – координации усилий стран СНГ по поддержке добровольных инициатив и проектов. Как отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, волонтерское движение как одна из форм народной дипломатии очень востребовано на просторах Содружества.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

2024 год был признан в рамках Содружества Годом волонтерского движения. И мы отмечаем, что этот формат – одна из форм народной дипломатии – очень востребован и поддержан во всех странах Содружества. Соответствующее решение и календарный график утверждены были Советом глав правительств, и мы констатируем, что он в полной мере реализован. Прошел ряд мероприятий, очень важных, активных. Мы не ограничиваемся только годом, который был объявлен. Это волонтерское движение и дальше будет развиваться и крепнуть, тем более в нынешний год 80-летия Великой Победы.

Важный пункт повестки – проект пресс-релиза, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Документ станет отражением общей позиции стран СНГ в отношении значимости этого исторического события и вклада народов Содружества в Победу над фашизмом. Как подчеркнул Игорь Петришенко, страны СНГ не допустят пересмотра исторических итогов Великой Отечественной войны.