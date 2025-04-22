Потеряла ребёнка в немецком концлагере, но выжила сама и вернулась на Родину. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Вайна... Яна паламала жыццi многiх, і вельмi балюча кранула лёсы маiх бацькоў, Вольгі Цімафееўны і Карпа Пракопавіча Міхалапаў. Яны жылi у адной вёсцы Сяргеевічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці, добра ведалi адзін аднаго. Пажанiлiся яшчэ да вайны. Калi фашысты падышлi да вёскi, бацька пайшоў у партызаны, а мацi вярнулася жыць у хату да сваёй мацi, бо была ўжо цяжарная.

Мая бабуля па маці, Ульяна Фадзееўна Баранчук, пагадзiлася пячы хлеб для партызан, а бацька раз на тры днi прыходзiў з мехам па гэты хлеб. У сакавіку 1944 года фашысты пачалi забiраць маладых дзяўчат і адпраўляць іх у Германiю на прымусовыя працы.

Тым часам акупанты вялі пошукi месцаў знаходжання партызан. Зразумела, на вёсцы людзi ведаюць усё адно пра аднаго. Хтосьцi з «добрых» людзей падказаў, што цяжарная жонка аднаго з партызан не вытрымае допытаў і ўсё раскажа.

У тую ноч бацька якраз прыйшоў дадому за хлебам, але раптам пачуў на двары крокi. Ён хуценька залез пад падлогу, а мацi, як яе не дапытвалi, не выдала яго. Таму фашысты вырашалi забраць у Германію i маю мацi, цяжарную на восьмым месяцы. З вёскi забралi 20 маладых дзяўчат, у тым лiку i маю мацi, адвезлi у бабруйскую турму для праходжання фiльтрацыi.