В Минске дали старт республиканскому научно-практическому форуму «Шаг в будущее»

Маленькие шаги в большое будущее. Второй республиканский научно-практический форум собрал 22 апреля в столице более 30 талантливых школьников со всех уголков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из столичных вузов молодое поколение подключилось к многоплановой дискуссии. В топе тем: вопросы в области обществоведения, истории, экологии, географии и политологии.

Для участия в научно-практическом форуме было подано около 140 заявок. Авторы лучших работ 22 апреля выступят в оффлайн формате. Презентация трудов будет проходить в трех секциях, участники затронут темы цифровых технологий, сохранения исторической памяти, культурного наследия, а также перспективы развития Беларуси в современном геополитическом пространстве и многие другие.

София Василькова, учащаяся средней школы № 39 г. Минска: Конкретно вот, например, моя секция – геополитика Республики Беларусь – очень практико-ориентированная, то есть наши ребята, уже будучи в 10-11 классах, могут строить геополитику, уже проектировать геополитику нашей страны, не только обсуждать ее в рамках теории, теоретической части геополитики. Это очень ценно для нас, это большой опыт.

Павел Алексо, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Самое главное, что молодые люди чувствуют внимание, которое им уделяется либо которого им не хватает. Для них очень важно говорить, для них очень важно не только слушать, но и быть услышанными. Для них очень важно, и для нас, наверное, важнее, это получение обратной связи, то есть видеть и знать, чем живет молодежь, какие у нее есть вопросы, какие проблемы, какие инициативы, которые не только в наших силах поддержать, но это является нашей прямой задачей.

Традиционно форум «Шаг в будущее» проходит в Академии управления. Основная цель мероприятия – это поддержка и развитие научно-исследовательской работы учащихся учреждений общего среднего образования.