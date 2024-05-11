«Элемент стратегического сдерживания». Беларусь не планирует использовать ядерное оружие – военный эксперт

В Европе отрабатывают в том числе вопрос применения ядерных сил. Более того, все чаще звучит тема возможного введения сил Североатлантического альянса на территорию Украины. Ее раскачивает и продвигает французский лидер. Второй президентский срок Макрона подходит к концу, баллотироваться в третий раз он не может, потому примеряет на себя роль лидера Европы. Однако надо понимать, что подобные политические игры и громкие заявления ведут только к эскалации напряженности в регионе. Хотя ситуация и без того непростая. Под руководством Вашингтона Польша и страны Прибалтики подступают все ближе к нашим рубежам. Но есть черта, которую неоднократно обозначал Александр Лукашенко. Это госграница. Как только недружественные страны переступят ее, мы нанесем неприемлемый удар. Для этого у нас есть все необходимое, в том числе тактическое ядерное оружие.

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания. Подробности.

Но, как подчеркивает Александр Лукашенко, проходящие в данный момент учения по применению ядерного оружия не означают, что мы собираемся на кого-то нападать. Любое оружие нужно уметь использовать. В противном случае, даже самое передовое будет всего лишь железом.