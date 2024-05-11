«Элемент стратегического сдерживания». Беларусь не планирует использовать ядерное оружие – военный эксперт
Беларусь совместно с Россией проводят тренировку по задействованию ядерного оружия. Тем временем у наших границ продолжаются масштабные тренировки военных стран НАТО. Группировка насчитывает более 90 тысяч бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе отрабатывают в том числе вопрос применения ядерных сил. Более того, все чаще звучит тема возможного введения сил Североатлантического альянса на территорию Украины. Ее раскачивает и продвигает французский лидер. Второй президентский срок Макрона подходит к концу, баллотироваться в третий раз он не может, потому примеряет на себя роль лидера Европы. Однако надо понимать, что подобные политические игры и громкие заявления ведут только к эскалации напряженности в регионе. Хотя ситуация и без того непростая. Под руководством Вашингтона Польша и страны Прибалтики подступают все ближе к нашим рубежам. Но есть черта, которую неоднократно обозначал Александр Лукашенко. Это госграница. Как только недружественные страны переступят ее, мы нанесем неприемлемый удар. Для этого у нас есть все необходимое, в том числе тактическое ядерное оружие.
Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания. Подробности.
Но, как подчеркивает Александр Лукашенко, проходящие в данный момент учения по применению ядерного оружия не означают, что мы собираемся на кого-то нападать. Любое оружие нужно уметь использовать. В противном случае, даже самое передовое будет всего лишь железом.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы как страна, на сегодняшний момент обладающая ядерным оружием на собственной территории, должны располагать подготовленными людьми, которые могли бы использовать это оружие по предназначению в случае необходимости. Чем мы и занимаемся. Этим занимается любое государство. В качестве примера хочу напомнить, есть такое понятие ракетные войска стратегического назначения. Они за всю свою историю существования ни разу не были использованы в качестве боевой оставляющей, но они обеспечили мир во всем мире на протяжении последних 70 лет. После Второй мировой, как только появились, они были. Но не использовались. То же самое делаем мы. Мы учим своих людей применять новые для них средства поражения. Апробируем цикл обеспечения данных средств, связанный с управлением этим оружием. Но не более того. Это не значит, что мы будем использовать его в действие. Оно – элемент стратегического сдерживания, о котором мы постоянно говорим.
В Беларуси анализируют обстановку по периметру и принимают все необходимые меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Как подчеркнул Президент, мы усвоили урок Великой Отечественной и не позволим усыпить нашу бдительность. Вместе с тем каждый должен делать свою работу: как военные, так и гражданские.