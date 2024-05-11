В связи с Радуницей до минских кладбищ запустили дополнительные автобусы

На 9-й день после светлого праздника Пасхи православные верующие в Беларуси отмечают Радуницу. В 2024 году она приходится на 14 мая. В этот день люди отправляются на кладбища, чтобы почтить память усопших и разделить с ними радость о воскресении Христовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для удобства граждан уже 11 мая к местам захоронений в Минске начнут курсировать дополнительные автобусы. Так, до кладбища «Колодище» можно добраться на маршруте № 31. До «Западного» идет автобус № 170С. А до «Чижовского» – 94С. Сообщение с кладбищем «Михановичи» обеспечивает маршрут номер 5Э, а с «Лесным» – № 178Э. Сегодня-завтра на этих направлениях будут работать по два-три автобуса. В понедельник и вторник число рейсов увеличат. Транспортное сообщение в период больших выходных будет осуществляться по определенному графику: с ним можно ознакомиться на сайте «Минсктранса».