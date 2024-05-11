Акция «Споём гимн вместе» прошла в Минске

«Споем гимн вместе». Слова одного из главных символов нашей страны торжественно звучали в центре столицы. Кульминацией мероприятия стал вынос огромного полотна государственного флага нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К патриотической акции присоединились представители всех трудовых коллективов: от небольших частных кампаний до крупнейших промышленных флагманов страны. Марафон поддержали и на местах, гимн исполняли во всех учреждениях образования, организациях и предприятиях района. Наряду с гербом и флагом, он олицетворяет суверенитет и национальное единство Беларуси.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Проходят диалоговые площадки, обсуждение значимости и ценности наших государственных символов, об их чествовании и уважении. Самое главное – о сохранении. Мы должны знать и помнить нашу историю, передавать из поколения в поколение, чтобы ценить тот мир и спокойствие и ту уникальность, индивидуальность нашей страны

Праздник, посвященный трем важнейшим государственным символам, ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году он пройдет 12-го числа. По всей стране запланированы тематические акции, круглые столы, встречи и другие мероприятия.