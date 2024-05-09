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Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания

09 мая 2024 20:06
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Президент Беларуси Александр Лукашенко после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания-1

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Вы во вторник очень подробно рассказали о том, как мы реагируем на западные угрозы, планово и как-то по-другому, включая тот второй этап с отработкой применения совместного с Россией нестратегического ядерного оружия. Но вы еще сказали, что более детально, как это все будет организовываться, обсудите с Путиным. Вы вернулись из Москвы, встречаясь с Владимиром Владимировичем. Может, есть какие-то подробности, которые посчитаете нужным донести до населения?

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России –исключительно оружие сдерживания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии – проверять, смазывать и так далее. А чтобы уметь им пользоваться и точно стрелять, надо тренироваться. Ядерное оружие – страшное оружие. Мы, руководство России часто подчеркиваем: не стратегического характера. Упаси господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое оружие сегодня во много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибнут тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. У нас это третья тренировка. У россиян – не счесть. Почему мы это публично сделали? Вы видите, какая обстановка. Идет эскалация напряженности, прежде всего она исходит из Украины. Эскалация не только в Украине. На Ближнем Востоке. Он полыхает уже. Иран рядом, дальше, в Тихоокеанском регионе, против Китая. Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять из автомата и держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это у всех оружие сдерживания. Все так говорят. Но вы-то понимаете, что у нас и у России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более. У нас есть все. Только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть у России и у нас, в наше благо. Если так будет, будет нормально.

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# Международная политика # Александр Лукашенко

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